Νέα δραματική έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι για την εξαφάνιση του αδερφού της να μιλήσουν, έκανε η αδερφή του 31χρονου Μπάμπη, που αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου στο Μεσολόγγι.

«Κάνω έκκληση πάλι μετά την κατηγορία για τον χασάπη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά του αδερφού Μπάμπη Κουτσικου, να μιλήσετε» αναφέρει σε ανάρτησή της η αδερφή του.

«Αποκλείεται να μην ξέρει κανείς πέρα από τον χασάπη, που είναι ο άνθρωπος μας. Ακόμα και οι οικείοι του αν ξέρετε κάτι σας παρακαλώ ΜΙΛΉΣΤΕ να τον βρούμε για να τελέσουμε την κηδεία του και να ηρεμήσει η ψυχή του.

«Έχετε και εσείς παιδιά και αδέρφια, απαλύνετε τον πόνο μας» καταλήγει.





