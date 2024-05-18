Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο - ντοκουμέντο του skai.gr λίγο πριν τη στυγερή γυναικοκτονία στο Μενίδι

Ο 50χρονος δράστης περιφέρεται στον δρόμο, λίγα λεπτά πριν την θανάσιμη επίθεση

Βίντεο - ντοκουμέντο του skai.gr λίγο πριν τη στυγερή γυναικοκτονία στο Μενίδι

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
 

Βίντεο - ντοκουμέντο λίγο πριν τη συγερή δολοφονία στο Μενίδι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο skai.gr, εμφανίζεται ο 50χρονος δράστης, ο οποίος φοράει καπέλο και κόκκινο φούτερ, να περιφέρεται στον κεντρικό δρόμο, λίγο λεπτά πριν τραυματίσει θανάσιμα την 40χρονη πρώην σύντροφό του.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μενίδι γυναικοκτονία δράστης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark