Βίντεο - ντοκουμέντο του skai.gr λίγο πριν τη στυγερή γυναικοκτονία στο Μενίδι

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Βίντεο - ντοκουμέντο λίγο πριν τη συγερή δολοφονία στο Μενίδι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Στο βίντεο που εξασφάλισε ο skai.gr, εμφανίζεται ο 50χρονος δράστης, ο οποίος φοράει καπέλο και κόκκινο φούτερ, να περιφέρεται στον κεντρικό δρόμο, λίγο λεπτά πριν τραυματίσει θανάσιμα την 40χρονη πρώην σύντροφό του.
Πηγή: skai.gr
- Δρομολογούνται έργα προστασίας και αποκατάστασης του Κάστρου της Μεθώνης από το υπουργείο Πολιτισμού
- Βίντεο-ντοκουμέντο της «Καθημερινής» για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι – Σκότωσε τη 40χρονη μπροστά στα μάτια περαστικού
- Χειροπέδες σε ζευγάρι αρχαιοκάπηλων και την 83χρονη συνεργό τους στη Θεσσαλονίκη - Έκρυβαν εικόνες Αγίων, ιερά αντικείμενα και αρχαία νομίσματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.