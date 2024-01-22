Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου συνεχίζονται στο Μεσολόγγι, ενώ ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για την δολοφονία του απολογείται σήμερα στο δικαστήριο Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, ο 50χρονος, που κρατείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έφτασε στο δικαστήριο Μεσολογγίου υπό άκρα μυστικότητα από τις 7 το πρωί και αναμένεται να απολογηθεί με υπόμνημα.

Τα τελευταία 24ωρα έχει μεταφερθεί από το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου σε ΑΤ της ευρύτερης περιοχής για την αποφυγή επεισοδίων.

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο του Μεσολογγίου, την ώρα που ο 50χρονος βρισκόταν στην ανακριτή, φωνάζοντας «Πού είναι ο Μπάμπης;».

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος κρεοπώλης συνεχίζει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και ο 36χρονος φίλος του, του οποίου το κινητό εξέπεμψε στο ίδιο σημείο με του 31χρονου.

Στις έρευνες για τον Μπάμπη που τα ίχνη του χάθηκαν στις 4 Ιανουαρίου συμμετέχει ειδική ομάδα με τρεις σκύλους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν ανθρώπινα υπολείμματα ακόμη και σε βάθος πολλών μέτρων.

