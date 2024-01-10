Λογαριασμός
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του 31χρονου στο Μεσολόγγι: Κάμερα «έπιασε» τον 50χρονο να μπαίνει σε χωράφι μετά την εξαφάνιση

Ο 50χρονος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 31χρονο 

Εξαφάνιση 31χρονου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε υλικό από κάμερα της Ιονίας Οδού, στο οποίο φαίνεται ο 50χρονος κρεοπώλης, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 31χρονο, να μπαίνει σε χωράφι λίγο μετά την εξαφάνιση του άνδρα.

Πηγή: messolonghivoice.gr

