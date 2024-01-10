Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε υλικό από κάμερα της Ιονίας Οδού, στο οποίο φαίνεται ο 50χρονος κρεοπώλης, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 31χρονο, να μπαίνει σε χωράφι λίγο μετά την εξαφάνιση του άνδρα.

