Μεσολόγγι - εξαφάνιση 31χρονου: Νέος μάρτυρας «κλειδί» στην Αστυνομία – Τι υποστήριξε για το ραντεβού με τον αγνοούμενο

Εκτός απο τον 50χρονο κρεοπώλη, η Αστυνομία καλεί ως μάρτυρα ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί» για την εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι.

Πρόκειται για φίλο του αγνοούμενου που υποτίθεται ότι θα συναντούσε ο Μπάμπης για να πάει για κυνήγι, όπως υποστήριξε τουλάχιστον ο 50χρονος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο νέος μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι: «Δεν είχαμε κανονίσει να βρεθούμε».

Ο Μπάμπης, σύμφωνα με την αδερφή του, είχε δώσει διορία στον 50χρονο για να του επιστρέψει το ποσό των 17.000 ευρώ που του χρωστούσε μέχρι την Κυριακή. Αυτό είχε αναφέρει στη μητέρα του δύο μέρες πριν εξαφανιστεί.

«Πιστεύω ότι έχει γίνει κάτι κακό γιατί θα είχε έρθει σε επικοινωνία τουλάχιστον με τη μητέρα μου. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι στη ζωή» είπε η αδερφή του αγνοούμενου.

Τελευταίος άνθρωπος που τον είδε είναι ο 50χρονος κρεοπώλης ο οποίος υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει τίποτα και δεν θυμάται πολλά.

Επίσης φέρεται να έχει διαγράψει κλήσεις και μηνύματα απο το κινητό του.

Σύμφωνα με την αδερφή του 31χρονου, ο 50χρονος πέφτει σε αντιφάσεις: «Εκείνη την ημέρα ο Μπάμπης τον πήρε τηλέφωνο για να έρθει να τον πάρει. Στον κολλητό του ο αδερφός μου είπε ότι θα πάω με τον συγκεκριμένο για κυνήγι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Μπάμπης του είπε 'μετάφερε με εκεί για να με παραλάβει κάποιος άλλος'».

Σύμφωνα με όσα είπε ο 50χρονος στην αστυνομία, ο Μπάμπης τού ζήτησε να τον αφήσει σε ένα σημείο σε διασταύρωση στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, το οποίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις

Τη Δευτέρα ο 50χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη για το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για σήμερα Τρίτη. Αυτό σημαίνει πως πέρασε ένα ακόμη βράδυ στην ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί περιμένουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια απαντήσεις για το κινητό του, τα ρούχα και το αυτοκίνητό του, ενώ την ίδια ώρα έχει γίνει και εξέταση για πυρίτιδα.

