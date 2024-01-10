Μεσολόγγι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 31χρονο αγνοούμενο

Σε εξέλιξη βρίσκονται για έκτη ημέρα οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό 31χρονου στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Τις έρευνες της ομάδας 25 ατόμων συνδράμουν στελέχη της 6ης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο Τζόρνταν.

Μαζί με τις Αρχές ψάχνουν η οικογένεια και φίλοι του στη θέση Άγιος Θωμάς, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των παλιών ΤΕΙ, όπου έδωσε για τελευταία φορά σήμα το κινητό του τηλέφωνο.

Ελεύθερος αφέθηκε χθες ο 50χρονος κρεοπώλης που είχε προσαχθεί για την υπόθεση, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που είδε τον 31χρονο για τελευταία φορά και τον μετέφερε στις εγκαταστάσεις των ΤΕΙ.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή του 50χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι, του απαγγέλθηκε η κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος.

Ό ίδιος πάντως, το απόγευμα της Τρίτης επανέλαβε πως το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει τον αγνοούμενο στη διασταύρωση των ΤΕΙ, στην παλιά εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Από εκείνη τη στιγμή -όπως είπε- δεν τον είδε ξανά.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να παρατείνουν την κράτησή του και έτσι του επετράπη να αποχωρήσει, ωστόσο έχουν εντοπίσει αντιφάσεις στην κατάθεσή του.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι άφησε τον νεαρό περί τις 20:30 και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι του - μία απόσταση περίπου 10 λεπτών.

Ωστόσο, οι κάμερες τον έδειξαν να κινείται μέσα στην πόλη περί τις 21:50 και να αγοράζει προϊόντα σε μίνι μάρκετ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα απενεργοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο του 31χρονου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.