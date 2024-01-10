Βίαιο θάνατο στα χέρια της 37χρονης μητέρας του βρήκε το μόλις έξι μηνών αγοράκι που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, κατά τη νεκροψία-νεκροτομή του βρέφους διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου, ενώ έφερε πολλαπλές κακώσεις μόνο στο πρόσωπο και στη στοματική κοιλότητα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε στραγγαλισμός του βρέφους. Η μητέρα του το σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια χτυπώντας το, ίσως και με μπιμπερό.

Τέλος σημειώνεται ότι η βίαιη επίθεση της μητέρας διήρκησε μερικά λεπτά και στο νοσοκομείο απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του μωρού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.