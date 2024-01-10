Λογαριασμός
Κάταγμα κρανίου και κακώσεις στο πρόσωπο υπέστη το 6 μηνών βρέφος στη Βέροια από τη μητέρα του - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή του βρέφους που σκότωσε η 37χρονη μητέρα του

Νεκροτομή βρέφους στη Βέροια

Βίαιο θάνατο στα χέρια της 37χρονης μητέρας του βρήκε το μόλις έξι μηνών αγοράκι που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, κατά τη νεκροψία-νεκροτομή του βρέφους διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου, ενώ έφερε πολλαπλές κακώσεις μόνο στο πρόσωπο και στη στοματική κοιλότητα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε στραγγαλισμός του βρέφους. Η μητέρα του το σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια χτυπώντας το, ίσως και με μπιμπερό.

Τέλος σημειώνεται ότι η βίαιη επίθεση της μητέρας διήρκησε μερικά λεπτά και στο νοσοκομείο απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του μωρού.

Πηγή: Voria.gr

