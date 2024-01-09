Συνεχίζεται το θρίλερ σχετικά με την εξαφάνιση του 31χρονου στο Μεσολόγγι, καθώς για ακόμα μια ημέρα δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείο ζωής από τον νεαρό με τις αρχές να επικεντρώνονται στον τελευταίο άνδρα που τον είδε ζωντανό.

Αυτός είναι ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον 31χρονο και όπως ισχυρίζεται τον άφησε εκείνο το βράδυ στα ΤΕΙ Μεσολογγίου για να συναντήσει έναν άγνωστο.

Μάλιστα όπως φάνηκε και από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου οι δυο άνδρες είχαν μια πολύ μικρή συνομιλία μεταξύ τους, διάρκειας 12 δευτερολέπτων, πριν ο 50χρονος αφήσει το κινητό του σπίτι του και πάει να παραλάβει τον 31χρονο και τον πάει να συναντήσει τον άγνωστο άνδρα.

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κενά και ασάφειες στα όσα έχει υποστηρίξει ο 50χρονος για το χρονικό αυτό διάστημα ο οποίος φέρεται να απαντά στις αρχές «Εχω κενά μνήμης , ξέρω ότι δεν με πιστεύετε , γνωρίζω ότι επιβαρύνω τη θέση μου αλλά δε θυμάμαι».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 31χρονου στο Μεσολόγγι. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες από την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό, την Αστυνομία, εθελοντών και συγγενών.

Με τη βοήθεια drone και εκπαιδευμένων σκυλιών ελέγχεται σπιθαμή προς σπιθαμή η ευρύτερη περιοχή του πρώην ΤΕΙ, εκεί όπου φαίνεται να εμφανίζεται για τελευταία φορά ο νεαρός άντρας, ωστόσο κανένα ίχνος του δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

Φυλάκιση 4 μηνών με αναστολή στον κρεοπώλη

Όπως έγραψε νωρίτερα το Tempo24.News, σε 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 50χρονος κρεοπώλης, για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής (μαχαίρι). Εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω έντασης καθώς συγγενείς του 31χρονου αγνοούμενου ξέσπασαν σε φωνές ζητώντας του να πει τι έχει γίνει.

Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις δικαστικές αρχές όμως στη συνέχεια προσήχθη εκ νέου στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου για περαιτέρω διευκρινίσεις, για την υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη.

