Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24 έχει βληθεί από κυνηγετικό όπλο, στην πλάτη και αριστερά, με μονόβολα φυσίγγια, που χρησιμοποιούνται για αγριογούρουνα!

Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ ότι η σορός έφερε πολλαπλά τραύματα από φυσίγγια αγριογούρουνου ενώ το θύμα είχε πυροβοληθεί και πισώπλατα

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία λήψης DNA ώστε και τυπικά να γίνει η αναγνώριση του πτώματος, με τη σορό του να παραμένει και σήμερα στην Πάτρα.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός

Οι έρευνες της αστυνομίας στην βαλτώδη περιοχή που βρέθηκε χθες η σορός του άτυχου 31χρονου –συνεχίζονται, προκειμένου να βρεθούν στοιχεία που θα «δέσουν» τις κατηγορίες εναντίον του 50χρονου.Το συγκεκριμένο σημείο είναι κοντά στην περιοχή των πρώην ΤΕΙ, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπιστεί σήματα κινητών τηλεφώνων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σκοπός των αστυνομικών που μετέχουν στις έρευνες είναι να βρουν στοιχεία, όπως γενετικό υλικό, αποτυπώματα και αντικείμενα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο άνδρας.

Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία, που μπορεί να «δείξουν» αν στην εγκληματική ενέργεια εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι δράστες, ενώ ψάχνουν να βρουν όπλο και κινητό τηλέφωνο.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.