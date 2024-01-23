Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 26χρονη που κατηγορείται ότι τοποθέτησε «κοριό» σε λούτρινο παιχνίδι της δύο ετών κόρης της για να παρακολουθεί τον πρώην σύζυγό της.

Εις βάρος της απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, σε βαθμό κακουργήματος, πράξη για την οποία κλήθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Η ίδια -κατά πληροφορίες- αποδέχθηκε ότι τέλεσε την πράξη, την οποία δικαιολόγησε ισχυριζόμενη ότι εντόπισε ίχνη κακώσεων στην κόρη της. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό αυτό φέρεται να προσκόμισε αποδεικτικό υλικό, σύμφωνα με όσα είπε ο σύνηγορός της.

«Το έκανα για να προστατέψω το παιδί μου. Είχα ευρήματα κακώσεων, για τα οποία υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Αντιλαμβάνομαι τις συνέπειες των πράξεών μου αλλά είχα το πρόβλημα, αμφιταλαντεύτηκα. Είμαι μητέρα και πρέπει να το προστατεύσω» φέρεται να απολογήθηκε.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε προηγηθεί από τον 29χρονο πρώην σύζυγό της, μόλις παρέλαβε το ανήλικο παιδί τους, βάσει δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα επικοινωνίας, και μετέβη στο σπίτι του, εντόπισε, μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του παιδιού, ένα λούτρινο κουκλάκι, στο οποίο υπήρχε επιμελώς κρυμμένο και ενεργοποιημένο usb stick που κατέγραφε προσωπικές του συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

