Κατέρρευσε η μητέρα και η αδερφή του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου μόλις ενημερώθηκαν από την αστυνομία για τη σορό που εντοπίστηκε στην περιοχή της Ευαγγελίστριας στον Κάμπο Ευηνοχωρίου στο Μεσολόγγι.

«Το παιδί μου» ούρλιαξε η μητέρα μόλις πληροφορήθηκε για την τραγική κατάληξη έπειτα από 18 ημέρες αναζήτησης του 31χρονου.

Οι συγγενείς του Μπάμπη ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για την εξέλιξη των ερευνών ενώ βρισκόντουσαν από νωρίς το πρωί έξω από το δικαστήρια Μεσολογγίου, όπου απολογείται ο 50χρονος κρεοπώλης που έχει συλληφθεί.

Η σορός εντοπίστηκε από εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΛ.ΑΣ σε προχωρημένη σήψη σε βαλτώδη περιοχή και κρυμμένη πίσω από καλαμιές στον Κάμπο Ευηνοχωρίου. Επί τόπου μετέβη ιατροδικαστής, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πρώτη αναγνώριση έχει γίνει από τα ρούχα που φορούσε το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής του.

Ο 50χρονος κρεοπώλης, κρατείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

