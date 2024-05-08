bwin και Ολυμπιακός: Πασχαλινή έκπληξη στα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου

Πάσχα σημαίνει ανιδιοτελής προσφορά και η bwin «αγκάλιασε» για ακόμη μία φορά τα παιδιά με δράσεις προσφοράς. H διεθνής στοιχηματική πλατφόρμα πιστεύει πολύ στην κοινωνική αλληλεγγύη γι’ αυτό πραγματοποιεί ενέργειες κοινωνικής προσφοράς με ουσία και σημαντικό αντίκτυπο.

Η bwin, μαζί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έδωσαν τη δική τους «αγκαλιά» στα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου.

Τόμας Γουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Ναζ Μήτρου - Λονγκ έγιναν φέτος «νονοί» των παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου. Οι Πειραιώτες άφησαν για λίγο στην άκρη τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα, και επισκέφθηκαν το Σπίτι Φιλοξενίας της Κιβωτού του Κόσμου στον Πειραιά όπου μοίρασαν στα παιδιά χαμόγελα δύναμης, αλλά και τα πασχαλινά δώρα τους, που ήταν τα παπούτσια που επιθυμούσαν.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν με τα παιδιά που μένουν στα Σπίτια Φιλοξενίας της Αττικής, να μιλήσουν για τα ενδιαφέροντά τους, να τους δώσουν τις μπασκετικές τους συμβουλές και να φωτογραφηθούν μαζί!

Ο ενθουσιασμός των παιδιών όταν αντίκρισαν τους αγαπημένους τους παίκτες, αλλά και στο άνοιγμα των δώρων, ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή τόσο για την bwin όσο και για τον Ολυμπιακό και αποτελεί κίνητρο όλων στην οικογένεια της bwin, να συνεχίσουν με την ίδια ενέργεια την υλοποίηση κι άλλων δράσεων.

Η κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του ΔΣ της Κιβωτού του Κόσμου, δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ την bwin και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, και φυσικά τους ίδιους τους παίκτες, που έγιναν φέτος «νονοί» στα παιδιά μας, προσφέροντάς τα δώρα που ζήτησαν. Τέτοιες ενέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αποτελούν έμπνευση για όλους. Με την επίσκεψή τους, υπενθυμίζουν στον κόσμο ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Κιβωτό είναι εδώ, και έχουν ανάγκη την στήριξη όλων μας.»

H bwin είναι ο Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα τελευταία έξι χρόνια. Μία σχέση σταθερή, που «ξέφυγε» από τα όρια του παρκέ. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand και οι Πειραιώτες συνεργάζονται σε διάφορα κοινωνικά projects και η κοινή τους δράση έχει σκορπίσει ενθουσιασμό και δύναμη σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Οι διαδοχικές τους κοινές δράσεις, αποτυπώνουν το κοινωνικό πρόσωπο των δύο μεγάλων brand.

Η Κιβωτός του Κόσμου είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που φιλοξενεί και φροντίζει ευάλωτα παιδιά 6-18 ετών σε Σπίτια Φιλοξενίας κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Παράλληλα, έχει αναπτύξει προγράμματα κοινότητας για ευάλωτες οικογένειες με ανήλικα τέκνα, όπως Παιδικός Σταθμός, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, και Ενισχυτική Διδασκαλία, με επίκεντρο την έδρα του οργανισμού στον Κολωνό.

Πηγή: skai.gr

