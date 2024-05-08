Οι κινητοποιήσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών συνεχίζονται στην Ευρώπη, με καταλήψεις και αποκλεισμό χώρων πανεπιστημίων κυρίως στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία.

Στο Παρίσι η αστυνομία επενέβη εκ νέου χθες Τρίτη μπροστά από τη σχολή Πολιτικών Επιστημών (Science Po) στο Παρίσι για να διαλύσει φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις.

Παράλληλα το βράδυ οι δυνάμεις της τάξης απομάκρυναν φοιτητές που πραγματοποιούσαν κατάληψη σε αμφιθέατρο του πανεπιστημίου της Σορβόννης σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και «κατά της καταστολής των φιλοπαλαιστινιακών φοιτητικών κινημάτων».

Στην Ολλανδία φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν τη νύκτα κατάληψη σε χώρο του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA), μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφού φοιτητές και η αστυνομία συγκρούστηκαν στην ολλανδική πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία επεσήμανε ότι η διοίκηση του UvA δεν της ζήτησε να επέμβει για να σταματήσει τη διαμαρτυρία, αντίθετα με τη Δευτέρα το βράδυ όταν διέλυσε με τη βία καταυλισμό στο πανεπιστήμιο.

Σε ανακοίνωσή τους οι πανεπιστημιακές αρχές ανέφεραν ότι επιθυμούν να βρουν μια λύση με τους φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη Δευτέρα, ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές» στα κτήριά του.

Στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Άμστερνταμ, η αστυνομία διέλυσε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που πραγματοποιούνταν στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.

Στη Γερμανία οι φοιτητικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων είναι μικρότερης κλίμακας προς το παρόν και επικεντρώνονται κυρίως στο Βερολίνο και την Κολωνία.

Χθες Τρίτη το πρωί περίπου 60 με 80 άνθρωποι έστησαν καταυλισμό στον χώρο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FU Berlin), προτού τους απομακρύνει η αστυνομία.

«Ελεύθερη Παλαιστίνη»

Στην Αυστρία δεκάδες φοιτητές έστησαν χθες σκηνές στον χώρο του πανεπιστημίου της Βιέννης με πανό που έγραφαν «η αντίσταση είναι διεθνής» και «το Ισραήλ σκοτώνει, η ΕΕ συμμετέχει».

Στην Ελβετία το κίνημα των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών έχει εξαπλωθεί, με την κατάληψη χώρων των πανεπιστημίων στη Λοζάνη, τη Ζυρίχη και τη Γενεύη.

Χθες ομάδα φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών στην Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης (EPFL) ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να «πραγματοποιήσει ειρηνική κατάληψη» στην αίθουσα υποδοχής του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές ζητούν «ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ» των ισραηλινών πανεπιστημίων. Επίσης την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, την αποκατάσταση της χρηματοδότησης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και το τέλος «της κατοχής και του απαρτχάιντ», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Στην Πολυτεχνική Σχολή της Ζυρίχης πραγματοποιήθηκε χθες καθιστική διαμαρτυρία με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητών στην αίθουσα υποδοχής του EPFZ.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και τοποθέτησαν στο έδαφος πανό που έγραφε «όχι τεχνολογία για τη γενοκτονία», προτού τους απομακρύνει η αστυνομία.

Στη Γενεύη η φιλοπαλαιστινιακή ένωση των φοιτητών του πανεπιστημίου (CEP-UnigGE) έκλεισε αίθουσα υποδοχής με τραπέζια, καρέκλες και πολυθρόνες χθες το μεσημέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

