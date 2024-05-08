Προσοχή στις αγκαλιές από αγνώστους: Γιατί μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μια νέα μέθοδο σκαρφίστηκαν επιτήδειοι, προκειμένου να κλέψουν από ανυποψίαστους πολίτες χρήματα, ακόμη και τα κοσμήματα που φορούν.

Η νέα μέθοδος ονομάζεται «μέθοδος της αγκαλιάς» και θύματα πέφτουν κυρίως ηλικιωμένοι. Οι κλέφτες... «ταχυδακτυλουργοί», που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, αφού εντοπίσουν τον ηλικιωμένο, τον παρακολουθούν και όταν βρουν την κατάλληλη ευκαιρία… «χτυπάνε».

Προφασιζόμενοι πως γνωρίζουν τον ηλικιωμένο, τον αγκαλιάζουν και πριν αυτός προλάβει να αντιληφθεί τι συμβαίνει, του κλέβουν το πορτοφόλι από την τσέπη ή το κόσμημα που φοράει στον λαιμό.

Οι καταγγελίες στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής είναι πολλές, ενώ οι γυναίκες - αράχνες το τελευταίο διάστημα χτυπάνε και στην επαρχία, με τελευταίο περιστατικό στην Κοζάνη, όπου μια 23χρονη με την μέθοδο του εναγκαλισμού αφαίρεσε από τον λαιμό 82χρονης έναν χρυσό σταυρό με χρυσή αλυσίδα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Η 82χρονη όταν αντιλήφθηκε τι της είχε συμβεί, καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές και η δράστης συνελήφθη, καθώς ήταν σεσημασμένη.

Τον εφιάλτη που έζησε περιγράφει στον Skai.gr 74χρονος που έπεσε θύμα στα βόρεια προάστια στην Αθήνα.

«Ήταν περίπου 10 το πρωί, είχα φύγει από το καφενείο και πήγαινα στο μανάβικο της γειτονιάς να ψωνίσω πριν γυρίσω σπίτι. Επειδή έχω πρόβλημα με τα πόδια μου, περπατάω αργά και κρατάω μπαστούνι. Κάποια στιγμή βλέπω να σταματάει δίπλα μου ένα αυτοκίνητο. Βγαίνει από τη θέση του συνοδηγού μια γυναίκα γύρω στα 40 και μου λέει «τι κανείς… Πόσο καιρό έχω να σε δω».

Πριν προλάβω να καταλάβω ποια είναι, αν την γνωρίζω και τι θέλει, με αγκαλιάζει.

'Κοπέλα μου, ποια είσαι, δε σε ξέρω» της είπα.

Τότε αυτή με αφήνει και μου λέει 'νόμιζα ότι ήσουν ο κυρ Γιώργος έκανα λάθος'. Μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε.

Όταν έφτασα στο μανάβικο ψώνισα και όταν πήγα να πληρώσω κατάλαβα ότι μου είχε αρπάξει το πορτοφόλι από τη δεξιά τσέπη του σακακιού.

Πήρα τον γιο μου τηλέφωνο και καταγγείλαμε στην αστυνομία τι μου συνέβη.

Δυο μέρες αργότερα με φώναξαν από το τμήμα, μου έδειξαν φωτογραφίες και την αναγνώρισα. Είχε κλέψει και άλλους μου είπε ο αστυνομικός».

