«Τεχνολογικά, δεν έχει φτιαχτεί καμία συσκευή μέχρι τώρα που να μπορεί να αντικαταστήσει τη μύτη ενός ζώου και ειδικά ενός εκπαιδευμένου σκύλου» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ευάγγελος Αλεξανδρής, ο εκπαιδευτής του Echo, του βελγικού ποιμενικού,που κατάφερε να εντοπίσει χθες το πτώμα του 31 ετών Μπάμπη Κ. στο Μεσολόγγι, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 5 Ιανουαρίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξανδρής, μετά από αίτημα των συγγενών προς την εισαγγελία Μεσολογγίου, διορίστηκε ο ίδιος ορκωτός πραγματογνώμονας ως επικεφαλής της ομάδας «Anubis Coldcase K9» για να συμμετέχει με εκπαιδευμένα σκυλιά στην έρευνα.

Τελικά χθες, νωρίς το απόγευμα, εντοπίστηκε το πτώμα από τον σκύλο ανίχνευσης νεκρών αγνοούμενων ανθρώπων και ανθρωπίνων υπολειμμάτων Echo.

Η σκηνή ασφαλίστηκε, η περιοχή αποκλείστηκε και στο σημείο όπου επιχειρούσε η ομάδα κλήθηκε ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ ώστε να διαφυλάξει την οριοθετημένη σκηνή μέχρι να έρθουν τα αρμόδια όργανα που διεξάγουν την προανάκριση και την κύρια ανάκριση.

Βρήκε τη σορό μετά από δύο ημέρες ερευνών

«Με την καθοδήγηση των αστυνομικών αρχών, περιορίσαμε την περιοχή ερευνών και ξεκινήσαμε το περασμένο Σάββατο με συνολικά 3 σκύλους- ανιχνευτές. Το πεδίο δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε δύσκολο, μόνο την πρώτη μέρα είχε πολύ δυνατό αέρα που δυσκόλευε τη δουλειά μας.

Τελικά, χθες, ο Echo εντόπισε το πτώμα μετά από δύο ημέρες ερευνών. Στάθηκε στο σημείο και μου έδωσε κινησιολογική και ηχητική ειδοποίηση» λέει ο κ. Αλεξανδρής.

Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία, με σχετική της ανακοίνωση, εξέφρασε την πρόθεσή της να βραβεύσει τον συγκεκριμένο σκύλο ανιχνευτή και τον επικεφαλής εκπαιδευτή του. Όμως ο κ. Αλεξανδρής, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς κρίνει την πρόθεση της Φιλοζωικής, είναι κατηγορηματικός: «Το βραβείο ανήκει στην οικογένεια του θύματος που έκανε τόση υπομονή. Εμείς κάναμε απλώς τη δουλειά μας...»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

