Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης νωρίς σήμερα το πρωί όταν ένα αεροπλάνο cargo προσγειώθηκε με «την κοιλιά», αφού δεν κατέβηκαν οι τροχοί.

Το υδραυλικό σύστημα των τροχών παρουσίασε βλάβη την ώρα της καθόδου, λίγο πριν το Boeing 763 της FED-EX αγγίξει το έδαφος.

Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε με το κύτος, στο σημείο που βρισκόταν η δεξαμενή καυσίμων, και σαν από θαύμα δεν προκλήθηκε πυρκαγιά ή - ακόμα χειρότερα – κάποιος τραυματισμός.



Πηγή: skai.gr

