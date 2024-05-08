Λογαριασμός
Τρομακτική προσγείωση αεροπλάνου cargo στην Κωνσταντινούπολη – Δεν άνοιξαν οι τροχοί – Βίντεο 

Το Boeing 763 προσγειώθηκε με «την κοιλιά», στο σημείο που βρισκόταν η δεξαμενή καυσίμων

cargo

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης νωρίς σήμερα το πρωί όταν ένα αεροπλάνο cargo προσγειώθηκε με «την κοιλιά», αφού δεν κατέβηκαν οι τροχοί. 

Το υδραυλικό σύστημα των τροχών παρουσίασε βλάβη την ώρα της καθόδου, λίγο πριν το Boeing 763 της FED-EX αγγίξει το έδαφος. 

Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε με το κύτος,  στο σημείο που βρισκόταν η δεξαμενή καυσίμων, και σαν από θαύμα δεν προκλήθηκε πυρκαγιά ή - ακόμα χειρότερα – κάποιος τραυματισμός. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κωνσταντινούπολη αεροδρόμιο
