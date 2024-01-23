Στις 29 Ιανουαρίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή για τις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τους υποψηφίους σπουδαστές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025, έδωσε το ΓΕΕΘΑ.
Όπως έχει ανακοινωθεί, οι υποψήφιοι του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr την αίτηση και τα δικαιολογητικά από την τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00.
Ως εκ τούτου, αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν ηλεκτρονικά πριν την 29 Ιανουαρίου 2024 θα θεωρούνται άκυρες και θα πρέπει να επανυποβληθούν εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, όπως διευκρινίσθηκε από το ΓΕΕΘΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.