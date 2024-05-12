Ηχηρό μήνυμα για την επέτειο 1 έτους από τη φυλάκισή του από τις αλβανικές Αρχές και την επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Αθήνα έστειλε ο Φρέντη Μπελέρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ και δήμαρχος Χιμάρας.

«Η μέρα που διάλεξε ο Ράμα να έρθει στην πατρίδα μας, δεν είναι τυχαία! Είναι η μέρα που συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τη σύλληψή μου», δηλώνει ο Φρέντη Μπελέρης.

«Επέλεξε αυτήν την ημέρα, επειδή ενοχλήθηκε από την υποψηφιότητά μου. Θέλει να προκαλέσει την Ελλάδα, να κάνει επίδειξη δύναμης στο εσωτερικό της Αλβανίας και να κάμψει το ηθικό των Ελλήνων της περιοχής. Δεν θα τα καταφέρει. Με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια του Ελληνισμού, δεν μπορεί να παίξει κανείς», καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

