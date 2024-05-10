Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την έλευση αρχηγού κράτους λαμβάνει η ΕΛΑΣ ενόψει της επίσκεψης του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι αλβανικές αρχές όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές συμπεριφέρονται σαν να είναι «ιδιωτική επίσκεψη» δίνοντας συγκεχυμένες πληροφορίες, καθώς αρχικά ανέφεραν ότι ο κ. Ράμα θα έρθει στις 7 το απόγευμα το Σάββατο, αλλά τελικά θα αφιχθεί στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής πριν την εκδήλωση.

Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας για τον Έντι Ράμα, απ’ ό,τι φαίνεται θα διατεθούν τουλάχιστον 1.000 αστυνομικοί (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, Ασφάλεια, Τροχαία) με τον αριθμό να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Αρχικά θα δημιουργηθεί μια «καθαρή διαδρομή» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της ΕΛΑΣ, από το αεροδρόμιο μέχρι το Γαλάτσι με απρόσκοπτη διέλευση και με επίγεια και εναέρια επιτήρηση. Το Σάββατο θα γίνει «αποστείρωση» στο κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου από εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά μηχανήματα για τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, και θα σφραγιστεί, θα επιτηρείται και θα υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση. Drones και ελικόπτερα διαρκώς θα επιτηρούν το χώρο, ενώ ακροβολισμένοι σκοπευτές της ΕΚΑΜ θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί το πληροφοριακό δίκτυο από την ΕΥΠ και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ θα υπάρχει και μια παρακολούθηση στα social media. Αν τελικά υπάρξει πιθανότητα διανυκτέρευσης του πρωθυπουργού της Αλβανίας στη χώρα μας ενδεχομένως να αλλάξουν οι διαδρομές και το σχέδιο ασφαλείας.

