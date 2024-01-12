Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από κινητό τηλέφωνο του 50χρονου κρεοπώλη, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες φέρνουν στο φως μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο άντρες στο messenger και δείχνουν πως τσακώθηκαν για χρήματα που χρώσταγε ο κρεοπώλης στον 31χρονο.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τις τελευταίες ημέρες δίνεται αγώνας δρόμου στα εγκληματολογικά της ΕΛΑΣ προκειμένου να «βγουν» στο φως στοιχεία που θα ρίξουν άπλετο φως στην μυστήρια υπόθεση.

Ένα από τα μηνύματα που στάλθηκαν από τον Μπάμπη στον κρεοπώλη λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μέχρι την Κυριακή θέλω τα λεφτά που μου χρωστάς γιατί φεύγω Ιταλία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα μηνύματα αυτά είχαν διαγραφεί από το κινητό του 50χρονου αλλά οι ερευνητές της ΕΛΑΣ τα ανέκτησαν από το cloud.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες, στο Μεσολόγγι βρίσκεται κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών από την Αθήνα ώστε να εξιχνιαστεί άμεσα η υπόθεση.

