Κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκεται από χθες στο Μεσολόγγι προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για την εξαφάνιση και πιθανή δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη, ο οποίος αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι συνομιλίες και τα μηνύματα από το κινητό του 50χρονου κρεοπώλη, για το οποίο έχει γίνει άρση απορρήτου προκειμένου να βρεθούν ψηφιακά πειστήρια του εγκλήματος.

Το κινητό του 50χρονου ύποπτου κρεοπώλη έχει αρχίσει και «μιλάει». Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι, λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση του 31χρονου, οι δύο άνδρες είχαν «διαδικτυακό» καβγά.

Ο 50χρονος με τον 31χρονο Μπάμπη αντάλλασσαν μηνύματα στα οποία είναι φανερή η ένταση στην κουβέντα τους.

Σύμφωνα με πληροφρίες, οι συνομιλίες των δύο ανδρών αφορούσαν τα χρήματα που είχε δανείσει ο αγνοούμενος στον 50χρονο και τα ζητούσε άμεσα πίσω.

Ο κρεοπώλης μετά την εξαφάνιση του 31χρονου διέγραψε τα μηνύματα όμως τα εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα ανέκτησαν από το «νέφος μνήμης» (cloud).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.