Η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί για χρήση τον Νοέμβριο του 2024, ανέφερε σήμερα, σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επισημαίνοντας ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι η μοναδική κατασκευαστική εκκρεμότητα σε επίπεδο πολιτικού μηχανικού και θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Μετά από 6 με 8 μήνες μετά θα ακολουθήσει η επέκτασή του προς Καλαμαριά, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα των επεκτάσεών του, με προτεραιότητα τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός Υποδομών, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της «ΑΚΤΩΡ» Αλέξανδρο Εξάρχου, έκαναν το δρομολόγιο της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, που είναι διάρκειας περί τα 17 λεπτά και η μεταφορική του ικανότητα αφορά σε 18.000 επιβάτες ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.

Προηγήθηκε σύσκεψη στο αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Ταχιάος, ο κ. Εξάρχου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Νίκος Κουρέτας.

«Έχουμε δεσμευτεί ότι η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που θα σταματούσε την εξέλιξη αυτή» ανέφερε, από την πλευρά του, ο κ. Εξάρχου και λέγοντας ότι για την εταιρεία το πρότζεκτ αυτό αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα», σημείωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι καθημερινά πάνω από το έργο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Τι γίνεται με τον Σταθμό Βενιζέλου

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο υφυπουργός Υποδομών, ο σταθμός Βενιζέλου «είναι ένας σταθμός που έχει ακόμη κάποιες κατασκευαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού».

«Τελειώνουν βεβαίως και οι αρχαιολόγοι το δικό τους αντικείμενο, που αφορά το μείον ένα και είναι ένας χώρος που ελέγχεται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Την πρόοδο της παρέμβασης αυτής στο σταθμό Βενιζέλου θα τη δείτε με πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού», συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, εξηγώντας ότι «δεν είναι ένα έργο που συντονίζεται και διοικείται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και από την Ελληνικό Μετρό».

Τον Ιούνιο του 2025 αναμένεται η Καλαμαριά στο μετρό - Οι άλλες επεκτάσεις

Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την «ΑΚΤΩΡ» αφού, όπως διευκρίνισε, «υπάρχουν πέντε διαφορετικές εργολαβίες που πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους για να μπορέσει να τελειώσει το έργο και αυτό δεν είναι τόσο απλό, θέλει τον χρόνο του. Νομίζω ότι ένα εύλογος χρόνος έξι -οκτώ μηνών αμέσως μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης στους πολίτες είναι αυτός που θα φέρει και τους Καλαμαριώτες μέσα στο μετρό» σημείωσε.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Ταχιάος γνωστοποίησε ότι «είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα των επεκτάσεων του μετρό, προτεραιότητα αποτελεί η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη που έχει πραγματικά την ανάγκη σύνδεσης με το έργο».

Όπως εξήγησε, έχει ολοκληρωθεί και τώρα είναι στη φάση της παράδοσης η μελέτη ανάπτυξης μετρό της Θεσσαλονίκης. «Δουλεύουμε με την Ελληνικό Μετρό ως υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα να παρουσιάσουμε στους φορείς της πόλης το πώς θα εξελιχθούν οι επεκτάσεις του μετρό στα χρόνια που μας έρχονται» επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών.

Για την πρόβλεψη επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την οδό Λαγκαδά είπε ότι «για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να ξεκινήσουμε αυτό το έργο, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μελέτες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις δημοπρατήσεις τις επεκτάσεις».

Για το FlyOver, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι «είναι ένα έργο που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί ότι θα παραδώσει στους Θεσσαλονικείς και θα το κάνει στον χρόνο που έχει αρχικά εκτιμήσει».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

