Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά, και τέσσερις ακόμη αγνοούνται έπειτα από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούμε να αναζητούμε άλλους τέσσερις που αγνοούνται», δήλωσε ο Αμπντούλ Μάλικ επικεφαλής της ομάδας έρευνας και διάσωσης.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Αγκάμ και Τανάχ Ντάταρ στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρα περίπου στις 22:30 χθες το βράδυ (τοπική ώρα,μ 18:30 ώρα Ελλάδας).

Επί ώρες καταρρακτώδης βροχή έπληττε την περιοχή με αποτέλεσμα να προκληθούν ξαφνικές πλημμύρες και κρύα λάβα να κυλήσει από το βουνό Μαράπι, ένα ηφαίστειο που βρίσκεται στη δυτική Σουμάτρα.

Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε ότι από τις χθεσινές πλημμύρες έχουν υποστεί ζημιές 84 κατοικίες και 16 γέφυρες, ενώ πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνται βαρέα μηχανήματα για να ανοίξουν οι δρόμοι.

Η κρύα λάβα είναι ένα μίγμα από διάφορα υλικά που προέρχονται ένα ηφαίστειο: στάχτη, πέτρες, άμμος. Με τη βροχή αυτά τα υλικά αναμιγνύονται και ρέουν από τον κρατήρα.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες είναι συχνές στην Ινδονησία στη διάρκεια της εποχής των βροχών. Τον Μάρτιο τουλάχιστον 26 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από κατολίσθηση στο δυτικό τμήμα του νησιού Σουμάτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.