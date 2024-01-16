Πλουτοχώρι: Θρήνος για την άτυχη Γεωργία – Άκαρπες ακόμα οι έρευνες για τον εντοπισμό του συντρόφου της

Άοκνες είναι από χθες οι προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ που κινητοποιήθηκαν αμέσως να βοηθήσουν ύστερα από την είδηση ότι ένα ζευγάρι παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από χείμαρρο στην περιοχή του Πλουτοχωρίου.

Σήμερα το πρωί οι ελπίδες ότι ίσως η 38χρονη Γεωργία βρεθεί ζωντανή έσβησαν, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι την γνώριζαν αλλά και όλο τον κόσμο που από χθες παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν το άτυχο ζευγάρι.

Όλες οι έρευνες πλέον στρέφονται στον εντοπισμό του 45χρονου συντρόφου της, που ακόμα όμως δεν έχει καταστεί δυνατό να βρεθεί.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 1.500 μέτρων από το σημείο που παρασύρθηκε, θαμμένο στις λάσπες και τα νερά. Με την συνδρομή μηχανήματος έργου ανασύρθηκε αλλά κατά τον έλεγχο που έκαναν δύτες της ΕΜΑΚ και ενώ ήταν μέσα στο νερό αλλά και στη συνέχεια, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να μαρτυρά την τύχη του 45χρονου Ν. Α.

Το χρονικό

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το άτυχο ζευγάρι είχε σταματήσει πριν το γεφύρι που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού αλλά τα ορμητικά νερά από το φουσκωμένο ποτάμι το παρέσυραν και το ακινητοποίησαν σε τσιμεντένιο κράσπεδο. Ένα νέο κύμα όμως έσπασε το κράσπεδο και έριξε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό.

Κάτοικοι της περιοχής, έντρομοι παρακολουθούσαν τα όσα συνέβαιναν ενώ συνέχιζαν να βλέπουν τα φώτα του αυτοκινήτου να χάνονται όσο αυτό παρασύρονταν από τον χείμαρρο. Ωστόσο ήταν αδύνατο να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να αποτρέψουν να συμβεί το μοιραίο για το οποίο χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά.

Πηγή: ilialive.gr

