Σαλάτα ζυμαρικών με μυρωδικά και μαριναρισμένα ρεβίθια

Θα χρειαστείς μία κονσέρβα ρεβίθια, ζυμαρικά, μυρωδικά και σκόρδο, χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο και μια χούφτα παρμεζάνα για να το ολοκληρώσεις το πολύ σε τριάντα λεπτά.
Τι θα χρειαστείς:
- 1 κονσέρβα ρεβίθια (400γρ)
- 1/4 από ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο
- 1 σκόρδο, τριμμένο ή θρυμματισμένο
- μισή κουταλιά χυμό λεμονιού
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 500 γρ ζυμαρικά farfalle
- χυμό και ξύσμα ενός λεμονιού
- 1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό και βασιλικό
- Αλάτι και πιπέρι
- 1/2 φλιτζάνι φρέσκια τριμμένη παρμεζάνα
Πώς θα το φτιάξεις:
- Προετοίμασε τα ρεβίθια συνδυάζοντας τα πέντε πρώτα υλικά μαζί σε ένα ρηχό μπολ. Για καλύτερη γεύση, άφησε το να μαριναριστεί για 8 ώρες ή όλη τη νύχτα. Αν δεν έχεις χρόνο, απλά άφησε τα στο μπολ μέχρι να προετοιμάσεις τα ζυμαρικά.
- Μαγείρεψε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Στράγγισε. Όσο τα ζυμαρικά είναι ζεστά, ρίξε τα μαριναρισμένα ρεβίθια και άφησε τα να κρυώσουν μαζί.
- Πρόσθεσε λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Πρόσθεσε τον χυμό λεμονιού, το ξύσμα και τα μυρωδικά. Αλάτι και πιπέρι. Πρόσθεσε τελευταία την παρμεζάνα ώστε να μην λιώσει. Σέρβιρε ζεστό, κρύο ή θερμοκρασία δωματίου με επιπλέον λεμόνι, παρμεζάνα και μυρωδικά.
Πηγή: Savoir Ville
