Χανιά: Μαθητές πυροβολούσαν με αεροβόλο μέσα από το σχολείο

Αδιανόητο περιστατικό στα Χανιά! Τρεις μαθητές σε σχολείο περιοχής του Δήμου Χανίων είχαν στην κατοχή τους ένα αεροβόλο με αμπούλες και σφαιρίδια και πυροβολούσαν για ... πλάκα μέσα από το σχολείο στον δρόμο, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμευμένα αυτοκίνητα! Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν φθορές.

Μια γυναίκα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ενημέρωσε τις Αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ συνέλαβαν τους δύο από τους τρεις μαθητές που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό καθώς επίσης και τους γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: cretalive.gr

