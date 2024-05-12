Περίπου 340 χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά με την Γραμμή 4 του Μετρό η οποία όταν θα ολοκληρωθεί, περίπου το 2029, θα αλλάξει ριζικά το κυκλοφοριακό στην Πρωτεύουσα.

Αυτή τη στιγμή εργάζονται δύο μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων ΤΒΜ. Ένα από το φρέαρ της Κατεχάκη με κατεύθυνση το κέντρο στον Σταθμό του Ευαγγελισμού και ένα από το φρέαρ της Βεΐκου, επίσης με κατεύθυνση τον Σταθμό του Ευαγγελισμού. Το κάθε ΤΒΜ ή Μετροπόντικας, σκάβει σε ημερήσια βάση κατά μέσο όρο 15 μέτρα, τοποθετώντας 10-12 «δαχτυλίδια» όπως λέγεται η μόνιμη τσιμεντένια επένδυση της σήραγγας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται στη χώρα μας με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή, μήκους περίπου 13 χλμ. σήραγγας και συμβατικό χρόνο περαίωσης τα οκτώ χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Περιλαμβάνει ένα νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), με προοπτική ενσωμάτωσης του ελέγχου λειτουργίας των υφιστάμενων Γραμμών 1, 2, 3 και 4 αλλά και μελλοντικών αυτόματων νέων συρμών και του Τραμ, καθώς και ένα νέο κτήριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών, που θα χωροθετηθούν σε διαθέσιμο χώρο στο αμαξοστάσιο Σεπολίων.

Προβλέπεται η προμήθεια 20 συρμών της σειράς Alstom Metropolis. Οι συρμοί ακολουθώντας το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, θα είναι οι πρώτοι στο σύστημα της Αθήνας που θα λειτουργούν υπεραυτόματα, χωρίς οδηγό και με έλεγχο της κίνησης τους από το Κέντρο Ελέγχου.

Οι προδιαγραφές για την Γραμμή 4 ακολουθούν νέα πρότυπα και ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, καθώς πολλές απαιτήσεις και διαδικασίες έχουν αλλάξει, με βάση την εμπειρία από τα προηγούμενα έργα αλλά και από το έργο της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά εκτιμάται ότι με τη λειτουργία της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, αναμένεται να μετακινούνται περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ οι μετακινήσεις με ΙΧ αναμένεται να μειωθούν κατά 53.000 περίπου ημερησίως, η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 318 tons/ημέρα, καθώς επίσης και θα εξοικονομηθούν 1.216 μεγαβατώρες ενέργειας.

Από τη Γραμμή 4 του Μετρό ξεκινά στην Ελλάδα η εφαρμογή του μοντέλου ΒΙΜ (Building Information Modeling). Μια καινοτόμα πλατφόρμα, που ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καλύπτει τα κενά ανάμεσα στο μελετητή και τον κατασκευαστή του έργου, συνεισφέροντας αφενός στην ορθή τεχνικά και κατασκευαστικά ολοκλήρωση των έργων και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων σε ό,τι αφορά το τελικό κόστος των έργων, που άλλωστε αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε., της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ολοκληρώθηκαν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για το σύνολο του δημόσιου χώρου που επηρεάζεται και αναδιαμορφώνεται και για την τελική μορφή που θα λάβουν - μετά την ολοκλήρωση του έργου - οι τρεις εμβληματικές πλατείες Κολωνακίου, Εξαρχείων και Κυψέλης, καθώς και οι επιφανειακοί χώροι μπροστά από τους σταθμούς «Ακαδημία», «Ευαγγελισμός», «Αλεξάνδρας» και «Δικαστήρια».

Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια μοναδική αισθητική ταυτότητα σε κάθε μια από τις πλατείες και τους σταθμούς που δημιουργούνται, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για κατασκευή σταθμών Μετρό, αλλά και για μία συνολική παρέμβαση στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης, ιδιαιτέρως δε την αναβάθμιση του αστικού κοινόχρηστου χώρου, του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις αρχές του βιοκλιματικού - περιβαλλοντικού σχεδιαστού, πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προσβάσιμου και ευχάριστου δημόσιου χώρου για όλους.

Το μνημόνιο αυτό εξασφαλίζει την προστασία και την φροντίδα του δημοσίου χώρου, αλλά και την περιβαλλοντική και πράσινη κατεύθυνση του έργου, αφού μετά την ολοκλήρωση του το πράσινο θα επανέλθει στην αρχική του μορφή και ποσότητα και επιπροσθέτως θα χρηματοδοτηθεί η μεταφύτευση πάνω από 1.300 δέντρων και η επιπλέον φύτευση 2.700 δέντρων στην πόλη, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει.

