Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από παραμεθόριες περιοχές στην επαρχία του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης σήμερα μετά την έναρξη αιφνιδιαστικής, χερσαίας διασυνοριακής επιχείρησης των ρωσικών στρατευμάτων την Παρασκευή.

«Συνολικά 4.073 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», έγραψε ο Όλεχ Σινεχούμποφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα αφού οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους πέντε χωριά στην περιοχή.

Ο Σινεχούμποφ επεσήμανε ότι ένας 63χρονος άνδρας σκοτώθηκε από πυρά του πυροβολικού στο χωριό Γκλιμπόκε και ένας 38χρονος τραυματίστηκε στο Βοβσάνσκ, μεθοριακή πόλη με περίπου 3.000 κατοίκους πριν την πρόσφατη επιχείρηση του ρωσικού στρατού.

Την Παρασκευή το Κίεβο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει μικρές προόδους στη μεθοριακή περιοχή, από την οποία είχαν απωθηθεί πριν σχεδόν δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας του Χαρκόβου βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι τα ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν σε αντεπίθεση σε μεθοριακά χωριά στην επαρχία του Χαρκόβου.

«Πρωταρχικό μας καθήκον είναι να καταστρέψουμε τα ρωσικά σχέδια επίθεσης», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα «θα πρέπει να επαναφέρουν την πρωτοβουλία» στο Κίεβο και κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων.

Η Ουκρανία προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες ότι η Ρωσία ενδέχεται να προσπαθήσει να επιτεθεί σε μεθοριακές περιοχές στα βορειοανατολικά, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, καθώς καθυστερεί η δυτική βοήθεια προς το Κίεβο και ο ουκρανικός στρατός είναι αντιμέτωπος με έλλειψη στρατιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

