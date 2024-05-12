Λογαριασμός
Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό 

Survivor 2024: Αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις - Δείτε αποκλειστικό απόσπασπα

Εννέα Survivors βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και για ακόμα μία φορά οι συνθήκες αλλάζουν! 

Όσα γνωρίζαμε ανατρέπονται και κανείς δε μπορεί να είναι σίγουρος για τη συνέχεια. Ένα έκτακτο Συμβούλιο του Νησιού αρκεί για να αναστατώσει την ηρεμία στις καλύβες και να φέρει τα πάνω-κάτω... 

Οι Survivors του τουρκικού All Star συναντούν ξανά στους στίβους μάχης τους Έλληνες όμως αυτή τη φορά σε διαφορετική συνθήκη! Με ποιο τρόπο θα τους βοηθήσουν στα αγωνίσματα ασυλίας; 

Ποιοι είναι οι νέοι όροι του παιχνιδιού και πόσο έτοιμοι μπορούν να είναι οι Survivors για τα νέα δεδομένα;
 

Κυριακή έως Πέμπτη  στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

