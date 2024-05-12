Λογαριασμός
Το βίντεο του Αστέρα Τρίπολης για την Γιορτή της Μητέρας: «Νίκο, ζακέτα να πάρεις»

Το ευφάνταστο βίντεο με το οποίο ο Αστέρας Τρίπολης τιμά τη γιορτή της μητέρας

Αστέρα Τρίπολης Γιορτή της Μητέρας

Με ένα εξαιρετικό βίντεο τιμά ο Αστέρας Τρίπολης τη γιορτή της μητέρας. Σε αυτό παρουσιάζεται ο Νίκος Ζουγλής να ετοιμάζεται για δράση στα αποδυτήρια του «Θ. Κολοκοτρώνης». Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός λίγο πριν κάνει την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο βλέπει τη μητέρα του να τρέχει από πίσω του για να του δώσει... ζακέτα, όπως εκατομμύρια μητέρες έχουν κάνει, κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν για τα παιδιά τους.

«12 Μαΐου - Γιορτή της Μητέρας! Χρόνια Πολλά στο πιο ιερό πρόσωπο του κόσμου! Χρόνια Πολλά στις μαμάδες μας!», αναφέρει το μήνυμα των Αρκάδων, που χθες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στα play out με νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι (0-1).

