kataggelies@skai.gr: Δεν παίρνουν επίδομα μητρότητας οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί

Ενώ το επίδομα μητρότητας έχει επεκταθεί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό και καλούνται να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες μετά από τους 3,5 μήνες άδειας ανατροφής.

Όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Λαμπρινή Παπαστεργίου, «στερούμαστε το δικαίωμα της μαμάς και σπάει ο δεσμός μητέρας - βρέφους».

«Ζητάμε από τον κ. Μητσοτάκη, οι αναπληρώτριες μαμάδες να είναι και αυτές ισάξιες, ώστε να μπορέσουμε να αναθρέψουμε τα παιδιά μας », πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ειδική νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό, η οποία αναμένεται να έρθει άμεσα.

Πηγή: skai.gr

