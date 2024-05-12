Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν όλο το τμήμα ενός πολυόροφου κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων κατέρρευσε μετά το πλήγμα που δέχθηκε από ουκρανικό πύραυλο στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα, το κτίριο κατέρρευσε από θραύσματα ενός πυραύλου Tochka-U που είχε εκτοξευτεί από την Ουκρανία και καταρρίφθηκε από την ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Στο σημείο έφθασαν άμεσα σωστικά συνεργεία ωστόσο, κατά τη διάρκεια αναζήτησης εγκλωβισμένων ένας ακόμη όροφος του συγκροτήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα αρκετά μέλη των σωστικών συνεργείων να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

In Belgorod, the roof of a house collapsed on rescuers. pic.twitter.com/KPEApeqvdy — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 12, 2024

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης που ανάρτησε νωρίτερα, ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής επαρχίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει.

«Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

«Ως συνέπεια από το άμεσο πλήγμα που δέχθηκε το συγκρότημα των διαμερισμάτων από ένα βλήμα, όλη η πρόσοψη του κτιρίου από τον δέκατο μέχρι τον πρώτο όροφο κατέρρευσε».

A section of a high-rise residential building has collapsed in the Russian city of Belgorod, an emergency official told TASS: pic.twitter.com/cwU5PkB042 — Markets Today (@marketsday) May 12, 2024

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο της επίθεσης δήλωσε ότι έχουν σπεύσει αρκετά ασθενοφόρα, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα.

«Ένα ολόκληρο τμήμα του δεκαόροφου κτιρίου κατέρρευσε» δήλωσε ο μάρτυρας στο Reuters διατηρώντας την ανωνυμία του. «Βλέπω αρκετά θύματα. Οι πυροσβέστες ερευνούν στα συντρίμμια».

Video of the moment of impact and collapse of a residential building in Belgorod.



According to preliminary data, the strike was carried out with an "Olha" MLRS. At least 4 people have died, and more than 20 have been injured. It is still unknown how many people might be trapped… pic.twitter.com/ua4PEZwdi6 — Maria Dubovikova (@politblogme) May 12, 2024

Πηγή: skai.gr

