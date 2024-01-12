Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε νέο χειρουργείο υποβάλλεται αυτή την ώρα το τετράχρονο παιδάκι που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφο της μητέρας του σε καταυλισμό των Μεγάρων σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας που μίλησε στον Skai.gr.

Ο τετράχρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Παίδων, ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο οποίος διαγνώστηκε με κάταγμα στο χέρι, το οποίο επίσης αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.

Ο δράστης μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει ασύλληπτος παρά το ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και σύλληψη του.

Πηγή: skai.gr

