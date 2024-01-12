Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου στο Μεσολόγγι, οι οποίες μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν σήμερα στην περιοχή Άγιος Προκόπιος όπου οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν αντικείμενα τα οποία μετέφεραν μέσα σε δύο σακούλες για να εξεταστούν, εν'ω σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το στίγμα του κινητού δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του 50χρονου κρεοπώλη, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι του.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την περιοχή όπου εθεάθη ο 50χρονος κρεοπώλης από τις κάμερες της Ιονίας Οδού με το συγκεκριμένο σημείο να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Εθνική.

Υπενθυμίζεται πως στις έρευνες μετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αναμένεται να λάβει μέρος και ιδιώτης δύτης ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στο κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πιάσει τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

