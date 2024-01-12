Λογαριασμός
Εξαφάνιση 31χρονου στο Μεσολόγγι: Εντοπίστηκαν νέα ευρήματα - Το στίγμα του κινητού διαψεύδει τον κρεοπώλη

Στις έρευνες με αίτημα της μητέρας του 31χρονου αναμένεται να λάβει μέρος και ιδιώτης δύτης ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στο κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια 

Εξαφάνιση 31χρονου στο Μεσολόγγι

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου στο Μεσολόγγι, οι οποίες μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν σήμερα στην περιοχή Άγιος Προκόπιος όπου οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν αντικείμενα τα οποία μετέφεραν μέσα σε δύο σακούλες για να εξεταστούν, εν'ω σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το στίγμα του κινητού δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του 50χρονου κρεοπώλη, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι του.

μεσολόγγι

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την περιοχή  όπου εθεάθη ο 50χρονος κρεοπώλης από τις κάμερες της Ιονίας Οδού με το συγκεκριμένο σημείο να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Εθνική.

μεσολόγγι

Υπενθυμίζεται πως στις έρευνες μετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αναμένεται να λάβει μέρος και ιδιώτης δύτης ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στο κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πιάσει τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου. 

μεσολόγγι

Πηγή: tempo24.news

