Στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν βρίσκεται από χθες το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St NIKOLAS, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, που κατελήφθη από ομάδα 5 ενόπλων στα ανοιχτά του Ομάν.

Τη θέση του πλοίου επιβεβαίωσε με νέο ενημερωτικό της σημείωμα σήμερα το απόγευμα η διαχειρίστρια εταιρεία Empire Navigation, προσθέτοντας ότι έως αυτή τη στιγμή δεν έχει καταφέρει να έρθει σε άμεση επαφή με το πλήρωμα μετά την κατάληψη, καθώς το σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών έχει απενεργοποιηθεί από τους απαγωγείς.

Προσθέτει ότι από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές καθώς και οι συγγενείς των μελών του πληρώματος.

Σημειώνεται ότι το ελληνόκτητο τάνκερ επιβαίνουν 20 άτομα πλήρωμα (19 υπήκοοι Φιλιππίνων και ένας Ελληνας δόκιμος).

Tο δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Ιράκ) φορτίο περίπου 145.000 κ.μ. αργού πετρελαίου με προορισμό την Αλιάγα (Τουρκίας), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

