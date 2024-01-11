Μέγαρα: Με σπασμένο χέρι και το αδελφάκι του 4χρονου που νοσηλεύεται στην εντατική

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα άλλα τρία αδελφάκια του 4χρονου παιδιού από τα Μέγαρα που δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον πατριό του.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο παιδιατρικό νοσοκομείο, ύστερα από προφορική παραγγελία της εισαγγελίας ανηλίκων Αθηνών και αυταπάγγελτης αστυνομικής προδικαστικής έρευνας.

Ειδικότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τρία παιδιά, 11, 10 και 8 ετών αντίστοιχα εκ των οποίων το ένα διαγνώστηκε με κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τα παιδιά νοσηλεύονται στο ορθοπεδικό τμήμα και συνοδεύονται από την μητέρα τους, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Επίσης τα παιδιά σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων.

