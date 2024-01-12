Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρει η νέα υπόθεση μαστροπείας με θύματα ανήλικες κοπέλες, τις οποίες κύκλωμα έπειθε να γίνουν «συνοδοί πολυτελείας».

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ εντόπισαν και φόρεσαν χειροπέδες σε μια 31χρονη υπήκοο Αλβανίας και δυο Έλληνες 35 και 33 ετών.

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr, οι μαστροποί, με βασικό πρωταγωνιστή μια 31χρονη γυναίκα, έβρισκε ανήλικες κοπέλες τις οποίες έπειθε να συμμετάσχουν στο κύκλωμα με αντάλλαγμα τα χρήματα.

Η 31χρονη από αρχές του έτους 2022 περίπου, διατηρώντας φιλική σχέση με 15χρονη τότε, τις έβρισκε «πελάτες» για ερωτική συνεύρεση, έναντι αμοιβής, μέρος των χρημάτων αποκόμιζε και η ίδια.

Ο Έλληνας κατηγορούμενος, από τα μέσα Απριλίου του 2023, φίλος της κατηγορουμένης, απέκτησε επαφή με την ανήλικη και με την 17χρονη τότε φίλη της προτείνοντας να τις διευκολύνει στην αναζήτηση - εύρεση πλούσιων «πελατών», για ερωτικές συνευρέσεις επί πληρωμή, ενώ τις φωτογράφισε με τα εσώρουχά τους, αναρτώντας αυτές (φωτογραφίες) σε διαδικτυακό ιστότοπο, μέσω του οποίου κλείστηκαν και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον δέκα 10 ερωτικά ραντεβού σε διάφορα ξενοδοχεία του Κέντρου των Αθηνών.

Ο τρίτος συλληφθείς, εντός του χρονικού διαστήματος Ιουλίου - Αυγούστου του 2023, σε μη επακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, εντός της οικίας του στον Κορυδαλλό Αττικής, συνευρέθηκε ερωτικά, με τις ανήλικες που έχουν γεννηθεί το 2008 και το 2006 στην Αθήνα, καταβάλλοντας αμοιβή το ποσό 100 ευρώ στην καθεμία.

Επίσης, τόσο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όσο και σε προγενέστερο χρόνο, προέβη σε όμοιες πράξεις με τις εν λόγω ανήλικες, τόσο από κοινού με αυτές όσο και ξεχωριστά σε διαφορετικούς χρόνους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε, την 10-01-2024, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, απ’ όπου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων για τα ανωτέρω αδικήματα και η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση στο 10ο Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, απ’ όπου και εκδόθηκαν τα Εντάλματα Σύλληψης.

Απο την έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στα σπίτια των δυο Ελλήνων συλληφθέντων προς ανεύρεση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση, κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστήριων καθώς και ένα αεροβόλο όπλο στην οικία του ενός.

