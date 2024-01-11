Τι «έδειξε» το κινητό του αγνοούμενου Μπάμπη στο Μεσολόγγι

Για δύο ώρες μετά την εξαφάνιση του αγνοούμενου Μπάμπη, το κινητό του είχε παραμείνει ανοικτό, όπως αποδεικνύεται μετά από αναλύσεις που έχουν γίνει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, το κινητό εμφανίζεται να κλείνει περίπου στις δώδεκα παρά δέκα (23.50) το βράδυ.

Έτσι πιθανολογείται κάποιος να πήρε μαζί του το κινητό του εξαφανισθέντα κι ίσως το πέταξε σε ένα άλλο σημείο, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί σε κάθε περίπτωση και το ενδεχόμενο να έκλεισε το κινητό από μπαταρία.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το facebook που ήταν συνδεδεμένο το κινητό του νεαρού εκείνη την ώρα και παρέμεινε ανοιχτό.

Πηγή: skai.gr

