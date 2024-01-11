Συνελήφθησαν σήμερα από το Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Βαρβάρας δύο άτομα τα οποία φέρονται να λήστευαν ταχυδιανομείς σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη και τον τερματισμό της δράση τους πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με την συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν σε προγενέστερο στάδιο και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τις αρχές Νοεμβρίου 2023, είχαν συστήσει συμμορία με σκοπό τη διάπραξη ενόπλων ληστειών σε βάρος ταχυδιανομέων σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα Αττικής. Για να πετύχουν τον σκοπό τους πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, φροντίζοντας τα σημεία παράδοσης να βρίσκονται κοντά στις οικίες τους και να έχουν αραιή ή μηδενική κυκλοφορία ή ελλιπή φωτισμό.

Στη συνέχεια αιφνιδίαζαν τους διανομείς και με την απειλή ή χρήση αιχμηρών αντικειμένων (μαχαίρια, κατσαβίδια), καθώς και όπλων (πιστόλι), ασκώντας παράλληλα σε βάρος τους σωματική βία, τους ακινητοποιούσαν και αφαιρούσαν από αυτούς εισπράξεις, προσωπικά χρηματικά ποσά ή τηλεφωνικές συσκευές.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών και μία (1) απόπειρα ληστείας, οι οποίες διαπράχθηκαν το διάστημα από 12 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2023, σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•«επιχειρησιακό» όχημα,

•ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τις πράξεις,

•15 κινητά τηλέφωνα,

•αεροβόλο πιστόλι με σφαιρίδια,

•5 κατσαβίδια,

•αναδιπλούμενος σουγιάς και

•2 κερματοδέκτες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει ληστείες καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

