Για την κατάσταση την υγείας του μόλις 4 ετών αγοριού που κακοποιήθηκε άγρια από τον πατριό του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις ενημερώνει το νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που το παιδί μεταφέρεται στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό από τον 25χρονο πατριό του.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, το αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο, σε βαριά κρίσιμη κατάσταση και εμφανίζει πολλαπλές κακώσεις

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα από το Γ.Ν.Π.Α. «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και την 1η ΥΠΕ Αττικής

1. Γνωρίζεται ότι ανήλικος, άρρεν, (Χ.Ρ.), Ρομά, 4 ετών, την 10/01/2024 (17:30 hrs) διακομίσθηκε μέσω Σ/ΕΚΑΒ, από Γ.Ν. Θριάσιο στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ», με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

2. Στο Γ.Ν. Θριάσιο (Αρχική διακομιδή), διαπιστώθηκε επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης και βαριά νευρολογική σημειολογία, διασωληνώθηκε αμέσως και υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο όπου η αξονική τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε υποσκληρίδιο αιμάτωμα δεξιά και εγκεφαλικό οίδημα.

3. Εισήχθη αμέσως στη Μονάδα του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού», ετέθη σε αποιδηματική φαρμακευτική αγωγή και υπεβλήθη εκ νέου σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου με σταθερά ευρήματα.

4. Βρίσκεται σε βαριά κρίσιμη κατάσταση και εμφανίζει πολλαπλές κακώσεις με ασαφή μηχανισμό κάκωσης.



Πηγή: skai.gr

