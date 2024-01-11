Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν τα στοιχεία που καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία της άτυχης Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη.

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντο αποτυπώνονται οι κινήσεις των δύο φερόμενων δραστών να περνούν από κεντρικό δρόμο της συμπρωτεύουσας έχοντας στην οροφή του αυτοκινήτου ένα καινούργιο στρώμα το οποίο σύμφωνα με την δικογραφία το μετέφεραν στις 6:20 τα ξημερώματα στο διαμέρισμα που λίγες ώρες πριν είχε βρει τραγικό θάνατο η 41χρονη.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη δικογραφία και αστυνομικές πηγές, οι φερόμενοι ως δράστες δύο ώρες περίπου νωρίτερα είχαν μεταφέρει την σωρό της άτυχης γυναίκας σε ερημική περιοχή της Χαλκιδικής μέσα σε «μπαούλο».

Κατόπιν επέστρεψαν στο διαμέρισμα, καθάρισαν, πέταξαν το παλιό στρώμα που «μαρτυρούσε» το ειδεχθές έγκλημα που είχαν διαπράξει και κατόπιν μετέφεραν νέο στρώμα στο διαμέρισμα.

Πηγή: skai.gr

