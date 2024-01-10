Μέγαρα: Είχε νοσηλευτεί ξανά για ξυλοδαρμό ο 4χρονος

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παίδων Αγλαία Κυριακού» καθώς ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 23χρονο σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος διέφυγε και αναζητείται.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε γύρω στις 17.30 το απόγευμα με ασθενοφόρο του Δήμου Μεγαρέων στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, συνοδεία ομάδας ΔΙΑΣ και από εκεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν, ότι ήταν σε κωματώδη κατάσταση, το διασωλήνωσαν και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ η μητέρα ανέφερε στους αστυνομικούς πως τον τελευταίο μήνα ο 23χρονος είχε αρχίσει να επιδεικνύει πολύ βίαιη συμπεριφορά έναντι όλων των παιδιών της και ειδικά στον τετράχρονο αλλά και στην ίδια και μάλιστα πρόσφατα έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί και πάλι στο νοσοκομείο ο 4χρονος από βίαιο ξυλοδαρμό.

Εκείνη προέρχεται από τη Λαμία και εκεί ζούσε μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της, μέχρι που γνώρισε τον συγκεκριμένο άνδρα και «κλεφτήκανε», όπως είπε. Πλέον ζουν στον καταυλισμό του Βλυχού, στο σπίτι του 23χρονου.

Είχε ενημερωθεί σχετικά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και μάλιστα εκκρεμούσε αίτημα προς την Εισαγγελία Ανηλίκων για την προστατευτική απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας, κάτι που δεν πρόλαβε να γίνει.

Τα υπόλοιπα αδερφάκια του 4χρονου, έχουν μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, για την προστατευτική τους φύλαξη, όσο διαρκούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

