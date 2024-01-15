Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται τα δύο κινητά του 44χρονου, το τηλεφώνημα καθυστέρησης αλλά και ο τσιλιαδόρος των εκτελεστών που «γάζωσαν» με 97 σφαίρες τον «Ζαμπόν» τα ξημερώματα της Κυριακής στον Νέο Κόσμο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι»

Ο εκτελεστής στο βίντεο ντοκουμέντο ρίχνει κατα ριπάς στο τζάμι του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να διαλύεται σταδιακά. Ο ίδιος φαίνεται πως έχει κάνει πρόβες σε αλεξίσφαιρα τζάμια και για να είναι σίγουρος ανοίγει την πόρτα για να του δώσει την χαριστική βολή.

«Υπάρχει τσιλιαδόρος»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου «υπάρχει σίγουρα ένα δεύτερο άτομο με καλάσνικοφ ο οποίος κοιτάει τον χώρο γιατί το βενζινάδικο είναι ανοιχτό 24ώρες το 24ωρο, εκεί κοντά βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που φέρεται να διατηρεί η οικογένεια του 44χρονου».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ υπάρχει και τσιλιαδόρος τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ έχει από άλλη κάμερα. Ο ίδιος φαίνεται να περπατάει αργα πριν τη δολοφονία, με το που έμφανίζεται το αυτοκίνητο ανοίγει το βήμα του και πλησιάζει ένα λευκό βαν το οποίο βρίσκεται εκεί, κοντοστέκεται και κοιτάει, με το που φεύγουν οι εκτελεστές φεύγει και ο ίδιος προς την ίδια κατεύθυνση.

Η έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στα δύο κινητά τηλέφωνα του 44χρονου και εκτιμούν πως το χτύπημα είναι ανταποδοτικό για τη δολοφονία του «Ράμπο».

Πηγή: skai.gr

