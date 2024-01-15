Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην κίνηση στην Αττική Οδό.
Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί, καθώς όχημα νωρίτερα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έξοδο Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες.
Πυρκαγιά σε όχημα μετά την έξοδο Παιανίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 15, 2024
Δεξιές λωρίδες κλειστές.
Πηγή: skai.gr
