Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό, προβλήματα στην κυκλοφορία

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 11:00
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην κίνηση στην Αττική Οδό.

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί, καθώς όχημα νωρίτερα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έξοδο Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες.

