Μαφιόζικη εκτέλεση με τουλάχιστον 80 σφαίρες και θύμα έναν 44χρονο ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων έγινε γύρω στις 02.00 τα ξημερώματα έξω από το βενζινάδικό του, στην συμβολή των οδών Φορατζή και Ηλιού στο Νέο Κόσμο.

Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 44χρονο και τον γάζωσαν με καλάσνικοφ την ώρα που είχε βγει από το βενζινάδικο και άνοιξε την πόρτα για να μπει στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, αλλά δεν πρόλαβε.

Αμέσως μετά τη δολοφονία οι δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητο που οδηγούσαν και εξαφανίστηκαν. Λίγο αργότερα το ΙΧ βρέθηκε καμένο, στην Λεωφόρο Αθηνών στο Δαφνί.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή οι δράστες διαφεύγουν με ένα μαύρο τζιπ, μετά την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου

Σεσημασμένος μεγαλονονός της νύχτας το θύμα - Πώς έγινε η εκτέλεση

Η δολοφονία αποδίδεται από την Αστυνομία σε συμβόλαιο θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος μεταξύ νονών της νύχτας, καθώς το θύμα θεωρούνταν από τα μεγάλα «ονόματα» στον συγκεκριμένο χώρο.

Ενατίον του είχε γίνει και πάλι απόπειρα σε βάρος του το 2018 στον Πειραιά και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σωρεία επιθέσεων και άλλα αδικήματα.

Το όνομα του έχει εμπλακεί και σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρι στον 44χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν τρεις ή τέσσερις και επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Ππιθανολογείται ότι υπήρχε και δεύτερη ομάδα υποστήριξης, καθώς μετά την δολοφονία εθεάθη και μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να απομακρύνεται από το σημείο.

Οι εκτελεστές πυροβόλησαν τον 44χρονο, ο οποίος προσπάθησε να καλυφθεί μέσα στο θωρακισμένο όχημα, αλλά δεν τα κατάφερε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στον τόπο του εγκλήματος έχουν βρεθεί από την Αστυνομία 81 κάλυκες από καλάσνικοφ.

Το καμένο όχημα των δραστών παρελήφθη από γερανό της Αστυνομίας, για να μεταφερθεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά.



Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας που εκτιμάται ότι εμπλέκεται στη δολοφονία, ενώ έχει ληφθεί οπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή για να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

