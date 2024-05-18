Εξάρχεια: Μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

Ένταση επικράτησε λίγο μετά τη 01.30 στα Εξάρχεια, όταν ομάδα 30 νεαρών προερχόμενοι από την οδό Τζαβέλλα και άλλη μία ομάδα 20 νεαρών από την οδό Σολωμού, επιτέθηκαν με μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και Μεταξά

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

