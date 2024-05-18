Πληροφορίες για έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για την αποφυγή περιφερειακής κλιμάκωσης

Δυο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν διεξήγαγαν έμμεσες συνομιλίες με αντιπροσώπους του Ιράν αυτή την εβδομάδα στο Ομάν, στο πλαίσιο προσπάθειας να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην περιφέρεια, αποκάλυψε χθες Παρασκευή ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Οι έμμεσες συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν από αμερικανικής πλευράς ο σύμβουλος του προέδρου Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, ο Μπρετ Μακγκέρκ, και ο υπηρεσιακός ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον για το Ιράν, ο Έιμπραμ Πάλι, ήταν οι πρώτες του είδους ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τον Ιανουάριο, κατά το δημοσίευμα.

Ακολούθησαν την άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με εκατοντάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους τη 13η Απριλίου.

Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε σε αντίποινα για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το προξενείο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα της Συρίας την 1η Απριλίου, για τον οποίο η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ ούτε διέψευσε, ούτε επιβεβαίωσε πως προχώρησε στον βομβαρδισμό στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

