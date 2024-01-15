Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Μοσχάτο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Κύπρου στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο γραφείων και δεν έχει επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια ή διαμερίσματα. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
