Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Μοσχάτο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Κύπρου στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο γραφείων και δεν έχει επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια ή διαμερίσματα. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

