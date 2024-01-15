Συναγερμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών για κρούσμα μηνιγγίτιδας - Φοιτητής διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ρίου

Συναγερμός σήμανε στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά την γνωστοποίηση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή.

Συγκεκριμένα πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών νόσησε από μηνιγγίτιδα με αίτιο τον παθογόνο μηνιγγιτιδόκοκκο.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση, ενώ εφαρμόστηκαν αστραπιαία τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα στους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή το κρούσμα, καθότι ο μηνιγγιτιδόκοκκος μπορεί να προκαλέσει τόσο ενδημική νόσο όσο και επιδημία.

Ειδικότερα, η μηνιγγίτιδα που αποτελεί φλεγμονή των μηνίγγων δηλαδή των μεμβρανών που καλύπτουν το εγκεφαλικό στέλεχος και το νωτιαίο μυελό εμφανίζεται υπό μορφή ιογενούς μηνιγγίτιδας που είναι πολύ συχνή αλλά σπάνια θανατηφόρα ενώ, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι μεν πιο σπάνια, αλλά επικίνδυνη έως και θανατηφόρα, σε κάποιες μορφές της.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του νοσήσαντος φοιτητή, πρόκειται για μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο όπου το βακτήριο μεταδίδεται μετά από παρατεταμένη επαφή με τον πάσχοντα και σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα άτομα που έχουν έρθει σε άμεση επαφή μαζί του, θα πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη και μάλιστα όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με τον πάσχοντα κατά την χρονική περίοδο των 7 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του.

