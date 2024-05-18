Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι οι έφοδοι στρατευμάτων της Ρωσίας στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) πιθανόν δεν είναι παρά το πρώτο στάδιο ευρύτερων ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων και ότι η Μόσχα θα ήθελε να «επιτεθεί» στην ομώνυμη πρωτεύουσά της.

«Άρχισαν την επιχείρησή τους, μπορεί να αποτελείται από πολλά κύματα. Και αυτό είναι το πρώτο κύμα τους. Αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο έπειτα από αυτό το πρώτο κύμα», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του κράτους, ενώ η Ρωσία κατήγαγε τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη της από τα τέλη του 2022.

Ακόμη, εκτίμησε πως η Ρωσία δεν έχει τα μέσα για να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση για να καταλάβει την πρωτεύουσα της χώρας του, το Κίεβο.

«Δεν έχουν τις δυνάμεις για ευρείας κλίμακας επίθεση στην πρωτεύουσα, όπως στην αρχή της εισβολής», τον Φεβρουάριο του 2022, είπε ο κ. Ζελένσκι, επιμένοντας πως το Ντονμπάς (ανατολικά) και το Χάρκοβο (βορειοανατολικά) είναι πλέον οι βασικοί στόχοι του Κρεμλίνου.



Ο ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό στρατιωτών, γεγονός το οποίο πλήττει το ηθικό των δυνάμεων.

Δήλωσε παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει παρά μόλις το ένα τέταρτο των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που χρειάζεται, ενώ για να τερματίσει την κυριαρχία της Ρωσίας στους αιθέρες θα χρειαστεί επίσης 120 ως 130 αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ακόμα σημείωσε ότι η Δύση του έχει απαγορεύσει να χρησιμοποιήσει όπλα που προμήθευσαν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του η Ευρώπη και οι ΗΠΑ για να πλήξει στόχους στη ρωσική επικράτεια



Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτοί» (οι Ρώσοι) μπορούν να μας βομβαρδίζουν από το έδαφός τους, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει η Ρωσία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να πλήξουμε τα συστήματά τους στο ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα. Δεν μας έχει δοθεί τέτοιο δικαίωμα». Πρόσθεσε πως διαμαρτυρήθηκε γι’ αυτό στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους αυτή την εβδομάδα.



Είπε ακόμα ότι η Δύση «φοβάται» τόσο την ήττα της Ρωσίας, όσο και την ήττα της χώρας του. «Βρισκόμαστε σε παράλογη κατάσταση, στην οποία η Δύση φοβάται το ενδεχόμενο η Ρωσία να χάσει τον πόλεμο. Και (ταυτόχρονα) δεν θέλει να αφήσει την Ουκρανία να χάσει. Διότι οριστική νίκη της Ουκρανίας θα σήμαινε ήττα της Ρωσίας και οριστική νίκη της Ρωσίας θα σήμαινε ήττα της Ουκρανίας», είπε.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε τέλος ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο ολυμπιακής εκεχειρίας.

«Του είπα: Εμανουέλ (σ. AFP : Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, που έβαλε την ιδέα στο τραπέζι), δεν το πιστεύουμε. Ας φανταστούμε μια στιγμή ότι κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός. Καταρχήν, δεν εμπιστευόμαστε τον (σ.σ. πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν. Δεύτερο, δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του. Τρίτο (...), πες μου, Εμανουέλ —του είπα—, ποιος μας εγγυάται ότι η Ρωσία δεν θα επωφεληθεί για να φέρει στρατεύματα στο έδαφός μας;». «Είμαστε εναντίον οποιασδήποτε ανακωχής που παίζει το παιγνίδι του εχθρού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.